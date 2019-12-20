  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Бывшие болбои – игроки и тренеры, которые в детстве подавали мячи. Футбольный топ
В тренде

Бывшие болбои – игроки и тренеры, которые в детстве подавали мячи. Футбольный топ

Зарубежные
(1 голосов)

Узнали Гарри Кейна? Новое видео от 120 ярдов!

Бывшие болбои – игроки и тренеры, которые в детстве подавали мячи. Футбольный топ
Новина українською

Когда мы смотрим футбол, мы даже не задумываемся о том, что парни, которые подают мячи, в скором будущем могут стать звездами, ведь практически все они – воспитанники молодежных академий. Сегодня 120 ярдов расскажут про футболистов и тренеров, которые раньше были болбоями.

Серия роликов началась после того, как парень помог "Тоттенхэму" забить гол – тренер лондонцев Жозе Моуриньо уделяет особое внимание работе с болбоями.

Читайте такжеКак болбои помогают любимой команде забить гол – футбольный топ

Причина простая – португалец в детстве сам подавал мячи футболистам, менеджер команды отмечал, что маленький Жозе на корнерах устанавливал снаряд таким образом, что исполнителям даже не приходилось поправлять сферу. Про этот факт и многие другие – в видео ниже:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: болбой 120 ярдов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...