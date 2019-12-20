Бывшие болбои – игроки и тренеры, которые в детстве подавали мячи. Футбольный топ

Когда мы смотрим футбол, мы даже не задумываемся о том, что парни, которые подают мячи, в скором будущем могут стать звездами, ведь практически все они – воспитанники молодежных академий. Сегодня 120 ярдов расскажут про футболистов и тренеров, которые раньше были болбоями.

Серия роликов началась после того, как парень помог "Тоттенхэму" забить гол – тренер лондонцев Жозе Моуриньо уделяет особое внимание работе с болбоями.

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Причина простая – португалец в детстве сам подавал мячи футболистам, менеджер команды отмечал, что маленький Жозе на корнерах устанавливал снаряд таким образом, что исполнителям даже не приходилось поправлять сферу. Про этот факт и многие другие – в видео ниже: