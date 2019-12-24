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Лучшие сейвы вратарей в 2019 году – великолепные прыжки Лунина, Тер-Штегена и других голкиперов

Зарубежные
(2 голосов)

Новое видео от канала 120 ярдов

Лучшие сейвы вратарей в 2019 году – великолепные прыжки Лунина, Тер-Штегена и других голкиперов
Новина українською

Продолжаем подводить итоги 2019 года. По многочисленным просьбам подписчиков, YouTube-канал 120 ярдов публикует топ лучших сейвов вратарей в уходящем году.

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Быстрее жми на play, чтобы увидеть, как украинский голкипер Андрей Лунин и вратарь "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген в эффектных прыжках вытаскивают мяч с ленточки, а стражи ворот "Ювентуса" и "Валенсии", Джанлуиджи Буффон и Яспер Силессен, парируют удары оппонентов буквально с нескольких метров!

В качестве исключения, в топ попал даже защитник – узнай, опередил ли представитель обороны вратарей. Также рекомендуем посмотреть другие видео 120 ярдов.

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В статье: Андрей Лунин 120 ярдов вратарь
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