Лучшие сейвы вратарей в 2019 году – великолепные прыжки Лунина, Тер-Штегена и других голкиперов

Продолжаем подводить итоги 2019 года. По многочисленным просьбам подписчиков, YouTube-канал 120 ярдов публикует топ лучших сейвов вратарей в уходящем году.

Быстрее жми на play, чтобы увидеть, как украинский голкипер Андрей Лунин и вратарь "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген в эффектных прыжках вытаскивают мяч с ленточки, а стражи ворот "Ювентуса" и "Валенсии", Джанлуиджи Буффон и Яспер Силессен, парируют удары оппонентов буквально с нескольких метров!

В качестве исключения, в топ попал даже защитник – узнай, опередил ли представитель обороны вратарей. Также рекомендуем посмотреть другие видео 120 ярдов.