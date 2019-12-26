Невероятная история Сон Хин Мина – как кореец откосил от армии и наказывает соперников

Буквально на днях Сон Хин Мин был признан лучшим игроком Южной Кореи. Удивляет то, что он всего лишь в 4-й раз получил эту награду. YouTube-канал 120 ярдов придерживается мнения, что Сон – один из лучших азиатских игроков за всю историю футбола.

Маленькими незаметными шажками кореец стал одним из самых полезных и крутых футболистов планеты. В ролике про лучшие голы 2019 года авторы задали вопрос, хотят ли подписчики отдельное видео про корейского нападающего "Тоттенхэма" – и вот ответ.

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