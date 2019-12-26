Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
"Манчестер Юнайтед" в матче 19-го тура АПЛ неожиданно легко разгромил "Ньюкасл".
Сначала создали себе проблемы манкунианцы, а затем героически их решили.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Ман Юнайтед - Ньюкасл 4:1
Голы: Марсьяль 24, Гринвуд 36, Рашфорд 41, Марсьяль 51 - Лонгстафф 17
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