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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" в матче 19-го тура АПЛ неожиданно легко разгромил "Ньюкасл".

Сначала создали себе проблемы манкунианцы, а затем героически их решили.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Ман Юнайтед - Ньюкасл 4:1

Голы: Марсьяль 24, Гринвуд 36, Рашфорд 41, Марсьяль 51 - Лонгстафф 17

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В статье: "Ньюкасл" Манчестер Юнайтед
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