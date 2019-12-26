Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Юнайтед" в матче 19-го тура АПЛ неожиданно легко разгромил "Ньюкасл".

Сначала создали себе проблемы манкунианцы, а затем героически их решили.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Ман Юнайтед - Ньюкасл 4:1

Голы: Марсьяль 24, Гринвуд 36, Рашфорд 41, Марсьяль 51 - Лонгстафф 17