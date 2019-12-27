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  4. "Да он не придурок, у него просто характер сложный" – топ футболистов с тараканами в голове
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"Да он не придурок, у него просто характер сложный" – топ футболистов с тараканами в голове

Зарубежные
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Новое видео на канале 120 ярдов

"Да он не придурок, у него просто характер сложный" – топ футболистов с тараканами в голове
Новина українською

Наверное, многие слышали эту фразу в школьные времена. Сегодня вы узнаете о самых проблемных футболистах, с которыми очень не просто справиться партнерам и тренерам.

Кто-то разбивал камеру журналистам, а кто-то покупал дорогущее шампанское после болезненных поражений. Who are they?

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В подборку угодил даже экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский. Жми скорее play, чтобы узнать, кто составил компанию украинцу.

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В статье: 120 ярдов
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