"Да он не придурок, у него просто характер сложный" – топ футболистов с тараканами в голове
Новое видео на канале 120 ярдов
Наверное, многие слышали эту фразу в школьные времена. Сегодня вы узнаете о самых проблемных футболистах, с которыми очень не просто справиться партнерам и тренерам.
Кто-то разбивал камеру журналистам, а кто-то покупал дорогущее шампанское после болезненных поражений. Who are they?
В подборку угодил даже экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский. Жми скорее play, чтобы узнать, кто составил компанию украинцу.
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