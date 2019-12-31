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Машины, именные айфоны и крокодилья сумка – топ самых дорогих новогодних подарков игроков

Зарубежные
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Новое видео от канала 120 ярдов

Машины, именные айфоны и крокодилья сумка – топ самых дорогих новогодних подарков игроков
Новина українською

Уже сегодня мы будем пить шампанское, кушать мандарины, кто-то уснет в салате, а кто-то обожжет себе руки бенгальскими огнями. Но все мы также ждем и новогодние подарки!

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Сегодня канал 120 ярдов расскажет про самые дорогие презенты, которые либо получали, либо дарили футболисты в новогоднюю ночь. Президент какого клуба подарил игрокам именные iPhone? Чья мама получила в подарок машину за 56 тысяч евро? А чьей жене досталась сумочка из крокодильей кожи? Жми быстрее play, чтобы узнать!

Какой футбольный подарок хотели бы получить вы? Пишите в комментариях. С наступающими праздниками!

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В статье: Марио Балотелли Лионель Месси Криштиану Роналду Дэвид Бекхэм 120 ярдов
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