Машины, именные айфоны и крокодилья сумка – топ самых дорогих новогодних подарков игроков

Уже сегодня мы будем пить шампанское, кушать мандарины, кто-то уснет в салате, а кто-то обожжет себе руки бенгальскими огнями. Но все мы также ждем и новогодние подарки!

Сегодня канал 120 ярдов расскажет про самые дорогие презенты, которые либо получали, либо дарили футболисты в новогоднюю ночь. Президент какого клуба подарил игрокам именные iPhone? Чья мама получила в подарок машину за 56 тысяч евро? А чьей жене досталась сумочка из крокодильей кожи? Жми быстрее play, чтобы узнать!

Какой футбольный подарок хотели бы получить вы? Пишите в комментариях. С наступающими праздниками!