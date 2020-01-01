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Брайтон - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Брайтон - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Челси" в выездном матче 21-го тура АПЛ упустил победу над "Брайтоном".

О том, как развивались события в этом поединке, смотрите в нашем видеообзоре.

Особо отметим гол Джаханбахша, который выдался на редкость красивым.

Брайтон - Челси 1:1

Голы: Джаханбахш 84 - Аспиликуэта 10

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион
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