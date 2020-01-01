Брайтон - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
"Челси" в выездном матче 21-го тура АПЛ упустил победу над "Брайтоном".
О том, как развивались события в этом поединке, смотрите в нашем видеообзоре.
Особо отметим гол Джаханбахша, который выдался на редкость красивым.
Брайтон - Челси 1:1
Голы: Джаханбахш 84 - Аспиликуэта 10
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