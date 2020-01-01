Ньюкасл - Лестер 0:3. Видео голов и обзор матча

В матче 21-го тура АПЛ Лестер без особых проблем разобрал на выезде Ньюкасл.

О том, как это было, смотрите в нашем видеоотчете.

Ньюкасл - Лестер 0:3

Голы: Перес 36, Мэддисон 39, Чоудхэри 87