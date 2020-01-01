Ньюкасл - Лестер 0:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
В матче 21-го тура АПЛ Лестер без особых проблем разобрал на выезде Ньюкасл.
О том, как это было, смотрите в нашем видеоотчете.
Ньюкасл - Лестер 0:3
Голы: Перес 36, Мэддисон 39, Чоудхэри 87
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