Манчестер Сити - Эвертон 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
"Манчестер Сити" в матче 21-го тура АПЛ обыграл "Эвертон", и продолжает дышать в спину "Лестеру".
О всех перипетиях данного поединка смотрите в нашем видеообзоре.
Манчестер Сити - Эвертон 2:1
Голы: Жезус 51, Жезус 58 - Ришарлисон 71
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