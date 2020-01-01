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Манчестер Сити - Эвертон 2:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Манчестер Сити - Эвертон 2:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Манчестер Сити" в матче 21-го тура АПЛ обыграл "Эвертон", и продолжает дышать в спину "Лестеру".

О всех перипетиях данного поединка смотрите в нашем видеообзоре.

Манчестер Сити - Эвертон 2:1

Голы: Жезус 51, Жезус 58 - Ришарлисон 71

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити
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