Футбольный топ рекордов Гиннеса, которые невозможно побить

В футболе рекорды бьются чуть ли не каждую неделю, но не все они попадают в Книгу рекордов Гиннеса. Сегодня на канале 120 ярдов вам расскажут о тех футболистах, которым удалось удивить не только футбольную общественность, но и весь мир.

Рожерио Сени и его любовь пенальти, бомбардиры Мирослав Клозе и Роберта Левандовски, рекорд тренера Клоппа по аутам, три нереализованных 11-метровых в одном матче и многое другое. Включай быстрее видео!

Жми на play, чтобы узнать про достижения Лионеля Месси и лайки Криштиану Роналду. Приятного просмотра!