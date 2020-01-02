Футбольный топ рекордов Гиннеса, которые невозможно побить
Новое видео на канале 120 ярдов
В футболе рекорды бьются чуть ли не каждую неделю, но не все они попадают в Книгу рекордов Гиннеса. Сегодня на канале 120 ярдов вам расскажут о тех футболистах, которым удалось удивить не только футбольную общественность, но и весь мир.
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Рожерио Сени и его любовь пенальти, бомбардиры Мирослав Клозе и Роберта Левандовски, рекорд тренера Клоппа по аутам, три нереализованных 11-метровых в одном матче и многое другое. Включай быстрее видео!
Жми на play, чтобы узнать про достижения Лионеля Месси и лайки Криштиану Роналду. Приятного просмотра!
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