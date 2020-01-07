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Бесконечная лотерея. ТОП самых длинных серий пенальти в истории футбола

Зарубежные
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Новое видео на канале 120 ярдов

Бесконечная лотерея. ТОП самых длинных серий пенальти в истории футбола
Новина українською

Франческо Тотти однажды сказал, что пенальти – это смертный приговор, при котором палач может легко стать жертвой. Одно из самых напряженных и зрелищных действий в футболе – это серия послематчевых 11-метровых ударов. Сегодня канал 120 ярдов вспоминает самые длинные лотереи.

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Синхронность молодых нидерландцев и англичан, закалка для Милнера, Бабеля, Нобла и Дренте, где именно была зафиксирована победа со счетом 14:13 (!), а также интересные факты про серию одиннадцатиметровых ударов.

Жми на play, чтобы быстрее узнать, где футболистам пришлось пойти на четвертый круг в серии!

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В статье: пенальти 120 ярдов
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