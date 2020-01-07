Бесконечная лотерея. ТОП самых длинных серий пенальти в истории футбола
Новое видео на канале 120 ярдов
Франческо Тотти однажды сказал, что пенальти – это смертный приговор, при котором палач может легко стать жертвой. Одно из самых напряженных и зрелищных действий в футболе – это серия послематчевых 11-метровых ударов. Сегодня канал 120 ярдов вспоминает самые длинные лотереи.
Синхронность молодых нидерландцев и англичан, закалка для Милнера, Бабеля, Нобла и Дренте, где именно была зафиксирована победа со счетом 14:13 (!), а также интересные факты про серию одиннадцатиметровых ударов.
Жми на play, чтобы быстрее узнать, где футболистам пришлось пойти на четвертый круг в серии!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...