Де Хеа крадет пончики, Бартез мочится на поле, а Буффон – фашист? ТОП странных вратарей

О том, что голкиперы – это отдельная каста людей, говорят не только в футбольном мире. Хоккеисты, к примеру, считают своих вратарей отбитыми наглухо: "Как можно в здравом уме и трезвой памяти подставлять себя любимого под летящие на огромной скорости шайбы?!"

В футболе шайб нет, но и защиты на вратарях поменьше. А еще их странных поступков хватит не на один выпуск! Не верите?

Де Хеа крадет пончики в супермаркете! Бартез справляет нужду прямо на футбольном поле во время матча, а Буффон проявляет симпатии к неонацизму! Уже интересно? Тогда скорее смотрим видео!