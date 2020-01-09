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Де Хеа крадет пончики, Бартез мочится на поле, а Буффон – фашист? ТОП странных вратарей

Зарубежные
(3 голосов)

Новое видео на канале 120 ярдов

Де Хеа крадет пончики, Бартез мочится на поле, а Буффон – фашист? ТОП странных вратарей
Новина українською

О том, что голкиперы – это отдельная каста людей, говорят не только в футбольном мире. Хоккеисты, к примеру, считают своих вратарей отбитыми наглухо: "Как можно в здравом уме и трезвой памяти подставлять себя любимого под летящие на огромной скорости шайбы?!"

В футболе шайб нет, но и защиты на вратарях поменьше. А еще их странных поступков хватит не на один выпуск! Не верите?

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Де Хеа крадет пончики в супермаркете! Бартез справляет нужду прямо на футбольном поле во время матча, а Буффон проявляет симпатии к неонацизму! Уже интересно? Тогда скорее смотрим видео!

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В статье: 120 ярдов вратарь
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