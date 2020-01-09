Де Хеа крадет пончики, Бартез мочится на поле, а Буффон – фашист? ТОП странных вратарей
Новое видео на канале 120 ярдов
О том, что голкиперы – это отдельная каста людей, говорят не только в футбольном мире. Хоккеисты, к примеру, считают своих вратарей отбитыми наглухо: "Как можно в здравом уме и трезвой памяти подставлять себя любимого под летящие на огромной скорости шайбы?!"
В футболе шайб нет, но и защиты на вратарях поменьше. А еще их странных поступков хватит не на один выпуск! Не верите?
Де Хеа крадет пончики в супермаркете! Бартез справляет нужду прямо на футбольном поле во время матча, а Буффон проявляет симпатии к неонацизму! Уже интересно? Тогда скорее смотрим видео!
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