Почему Криштиану Роналду так странно празднует голы? ВИДЕО
Новое видео от канала 120 ярдов
Празднование голов Криштиану Роналду давно стало узнаваемой частью личного бренда.
Криро разбегается, прыгает, разворачивается в воздухе и испускает мощное "Siii", приземляясь на широко расставленные ноги. Но как, откуда и почему появилось именно такое празднование?
Все подробности узнаете в этом видео.
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