Почему Криштиану Роналду так странно празднует голы? ВИДЕО

Празднование голов Криштиану Роналду давно стало узнаваемой частью личного бренда.

Криро разбегается, прыгает, разворачивается в воздухе и испускает мощное "Siii", приземляясь на широко расставленные ноги. Но как, откуда и почему появилось именно такое празднование?

Все подробности узнаете в этом видео.