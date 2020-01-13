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Почему Криштиану Роналду так странно празднует голы? ВИДЕО

Зарубежные
(1 голосов)

Новое видео от канала 120 ярдов

Почему Криштиану Роналду так странно празднует голы? ВИДЕО
Новина українською

Празднование голов Криштиану Роналду давно стало узнаваемой частью личного бренда.

Криро разбегается, прыгает, разворачивается в воздухе и испускает мощное "Siii", приземляясь на широко расставленные ноги. Но как, откуда и почему появилось именно такое празднование?

Все подробности узнаете в этом видео.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) 120 ярдов
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