  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Роскошные голы прямым ударом с углового – футбольный ТОП лучших сухих листов
В тренде

Роскошные голы прямым ударом с углового – футбольный ТОП лучших сухих листов

Зарубежные
(1 голосов)

Новое видео на канале 120 ярдов

Роскошные голы прямым ударом с углового – футбольный ТОП лучших сухих листов
Новина українською

Гол прямым ударом с углового – это довольно редкое явление в футболе. Но когда такое происходит, то забитые мячи получаются на загляденье. Изобретателем так называемого "сухого листа" считают бразильца Валдира Перейру Диди. Мастерски этим приемом владел Валерий Васильевич Лобановский.

Читайте такжеПочему Криштиану Роналду так странно празднует голы? ВИДЕО

Суть такого удара заключается в сложной траектории, которую проходит мяч – с вращательным движением и в вертикальной, и в горизонтальной плоскостях, с резким нырком мяча вниз на последнем участке пути.

В этом выпуске канал 120 ярдов покажет лучшие голы, забитые сложнейшим прямым ударом от углового флага. Поехали!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: 120 ярдов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...