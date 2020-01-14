Роскошные голы прямым ударом с углового – футбольный ТОП лучших сухих листов

Гол прямым ударом с углового – это довольно редкое явление в футболе. Но когда такое происходит, то забитые мячи получаются на загляденье. Изобретателем так называемого "сухого листа" считают бразильца Валдира Перейру Диди. Мастерски этим приемом владел Валерий Васильевич Лобановский.

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Суть такого удара заключается в сложной траектории, которую проходит мяч – с вращательным движением и в вертикальной, и в горизонтальной плоскостях, с резким нырком мяча вниз на последнем участке пути.

В этом выпуске канал 120 ярдов покажет лучшие голы, забитые сложнейшим прямым ударом от углового флага. Поехали!