ТОП зажигательных танцев игроков – как отжигают звезды футбола

Упс, не то – вот, так намного лучше. Футболисты прекрасно двигаются не только на поле, но и в зажигательных танцах далеко за его пределами.

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Танцующих исполнителей мы часто видим после взятия ворот, в раздевалках, дома, на танцполе. О том кто, где, как и почему бросается в дикие пляски, вам расскажут в новом видео на канале 120 ярдов.

Во многих футболистах частенько просыпаются зажигательные танцоры: Поль Погба, Дани Алвес, Хамес Родригес, Неймар, Патрис Эвра, Криштиану Роналду и многие другие – жми быстрее на Play!