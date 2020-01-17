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ТОП зажигательных танцев игроков – как отжигают звезды футбола

Зарубежные
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Новое видео на канале 120 ярдов

ТОП зажигательных танцев игроков – как отжигают звезды футбола
Новина українською

Упс, не то – вот, так намного лучше. Футболисты прекрасно двигаются не только на поле, но и в зажигательных танцах далеко за его пределами.

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Танцующих исполнителей мы часто видим после взятия ворот, в раздевалках, дома, на танцполе. О том кто, где, как и почему бросается в дикие пляски, вам расскажут в новом видео на канале 120 ярдов.

Во многих футболистах частенько просыпаются зажигательные танцоры: Поль Погба, Дани Алвес, Хамес Родригес, Неймар, Патрис Эвра, Криштиану Роналду и многие другие – жми быстрее на Play!

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В статье: 120 ярдов
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