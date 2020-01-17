ТОП зажигательных танцев игроков – как отжигают звезды футбола
Новое видео на канале 120 ярдов
Упс, не то – вот, так намного лучше. Футболисты прекрасно двигаются не только на поле, но и в зажигательных танцах далеко за его пределами.
Танцующих исполнителей мы часто видим после взятия ворот, в раздевалках, дома, на танцполе. О том кто, где, как и почему бросается в дикие пляски, вам расскажут в новом видео на канале 120 ярдов.
Во многих футболистах частенько просыпаются зажигательные танцоры: Поль Погба, Дани Алвес, Хамес Родригес, Неймар, Патрис Эвра, Криштиану Роналду и многие другие – жми быстрее на Play!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...