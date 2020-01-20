Роскошная жизнь на пенсии. Чем занимаются игроки после завершения карьеры? Футбольный топ

Ну, что, старперы? Сколько вам уже стукнуло – 20 или 30? Пенсионный возраст футболиста значительно отличается от пенсионного возраста среднестатистического гражданина.

Многие футболисты завершают карьеру, когда им едва перевалит за 30, и у них еще вся жизнь впереди, тем более на безбедную старость они уже заработали миллионы.

Таинственная опека Сэра Алекса Фергюсона, здоровая пенсия Кака, алкогольный отдых Пола Гаскойна и инновации Арсена Венгера. О том, как известные бывшие футболисты и тренеры отдыхают на пенсии, вам расскажут в видео на канале 120 ярдов.