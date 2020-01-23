Руни, Мбаппе и Тарас Завийский. ТОП самых грубых и грязных фолов в футболе

В финале Суперкубка Испании грубый фол Федерико Вальверде на Альваро Морате принес победу мадридскому "Реалу", но это нарушение правил было еще "лайтовым". Канал 120 ярдов собрал для вас ТОП самых жестоких фолов за последний год.

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Грубость Уэйна Руни из-за самолюбия, как Мбаппе чуть не отправил футболиста на отдых на полгода, подкат в венгерском дивизионе и кто из игроков "Ливерпуля" рисковал попасть в лазарет на долгий срок?

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