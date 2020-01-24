Ливерпуль бьет рекорд АПЛ: невероятные достижения команды Клоппа в футбольном обзоре

Юрген Клопп умудрился построить мегакоманду из кое-чего и палок. Будем откровенны: из звездных игроков в клубе только Салах и Ван Дейк. Фирмино, Мане, Хэндерсон и Вейналдум – это безусловно, круто, но совсем не фантастика.

Немец же из таких игроков умудрился сделать настоящий дримтим. Команда работает как швейцарские часы и стабильно дает результат даже в очень тяжелых матчах.

"Ливерпуль" в рамках АПЛ в последний раз проигрывал 3 января 2019 года. То есть больше года назад. Притом поражение от "Манчестер Сити" стало единственным для мерсисайдцев в сезоне. Короче, "красные" бьют рекорды. Вернее, даже избивает. Парочка рекордов уже им избита до потери пульса, и еще нескольким достижениям грозит такая участь. Рассказываем об этом здесь и сейчас!