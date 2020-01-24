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Ливерпуль бьет рекорд АПЛ: невероятные достижения команды Клоппа в футбольном обзоре

Зарубежные
(1 голосов)

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Ливерпуль бьет рекорд АПЛ: невероятные достижения команды Клоппа в футбольном обзоре
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Юрген Клопп умудрился построить мегакоманду из кое-чего и палок. Будем откровенны: из звездных игроков в клубе только Салах и Ван Дейк. Фирмино, Мане, Хэндерсон и Вейналдум – это безусловно, круто, но совсем не фантастика.

Немец же из таких игроков умудрился сделать настоящий дримтим. Команда работает как швейцарские часы и стабильно дает результат даже в очень тяжелых матчах.

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"Ливерпуль" в рамках АПЛ в последний раз проигрывал 3 января 2019 года. То есть больше года назад. Притом поражение от "Манчестер Сити" стало единственным для мерсисайдцев в сезоне. Короче, "красные" бьют рекорды. Вернее, даже избивает. Парочка рекордов уже им избита до потери пульса, и еще нескольким достижениям грозит такая участь. Рассказываем об этом здесь и сейчас!

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В статье: Ливерпуль 120 ярдов
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Комментарии (2)
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okolegko (Київ)
24.01.2020 в 12:23
Скажемо так. Із зоряних лише ван Дайк (і то не пам’ятаю, наскільки він був відомий до Ліверпуля). Всіх інших зробив Клопп
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trust in LFC1892 (Киев)
24.01.2020 в 12:06
"Юрген Клопп умудрился построить мегакоманду из кое-чего и палок. Будем откровенны: из звездных игроков в клубе только Салах и Ван Дейк. Фирмино, Мане, Хэндерсон и Вейналдум – это безусловно, круто, но совсем не фантастика." - Хм, да что вы говорите...
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