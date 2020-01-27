Реакция Месси и Роналду на смерть Брайанта, падение Барсы и рекорд Холанда | Фолстен
Новое видео на канале Константина
Привет, друзья! Приготовили для вас интересную и свеженькую порцию футбольных и около футбольных новостей. В них вы узнаете реакцию аргентинца Лео Месси и португальца Криштиану Роналду на смерть легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его дочери. Ужасное событие в мире спорта…
Читайте такжеКак выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса
Узнаете о том, как "Ливерпуль" впервые в 2020 году потерял очки, почему "Барселона" продолжает падение и проиграла "Валенсии", как "Манчестер Сити" достиг голевого рекорда в Европе, а игрок "Боруссии" Эрлинг Холанд снова забил и установил невероятное достижение в чемпионате Германии.
Жми на Play, приятного просмотра!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...