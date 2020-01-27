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Реакция Месси и Роналду на смерть Брайанта, падение Барсы и рекорд Холанда | Фолстен

Зарубежные
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Новое видео на канале Константина

Реакция Месси и Роналду на смерть Брайанта, падение Барсы и рекорд Холанда | Фолстен
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Привет, друзья! Приготовили для вас интересную и свеженькую порцию футбольных и около футбольных новостей. В них вы узнаете реакцию аргентинца Лео Месси и португальца Криштиану Роналду на смерть легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его дочери. Ужасное событие в мире спорта…

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Узнаете о том, как "Ливерпуль" впервые в 2020 году потерял очки, почему "Барселона" продолжает падение и проиграла "Валенсии", как "Манчестер Сити" достиг голевого рекорда в Европе, а игрок "Боруссии" Эрлинг Холанд снова забил и установил невероятное достижение в чемпионате Германии.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Коби Брайант Фолстен Эрлинг Холанд
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