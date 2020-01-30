Двуногие футболисты: ТОП игроков, которые идеально владеют обеими ногами

"Черт, промазал, ну чего ж ты не под рабочую ногу пас дал?!" Именно такие отмазки частенько говорят футболисты после промаха. Но сегодня в новом видео, канал 120 ярдов говорит об игроках, от которых никогда не услышишь подобные фразы, ведь они отменно владеют обеими ногами.

Понятие преобладающей ноги может относиться к той, которую игрок использует, чтобы пнуть мяч с наибольшей силой и ловкостью. Способные футболисты с ударной левой ногой довольно редки, поэтому такие игроки пользуются популярностью.

Так же не часто встречаются "двуногие" игроки, одинаково хорошо владеющие обеими ногами. Такие футболисты составляют лишь одну шестую игроков европейских лиг.