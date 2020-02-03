Судья пошалил с футболистом? ТОП странных поступков арбитров

Футбольный арбитр – это одно из главных действующих лиц на поле. Судья может засчитывать голы, а может не засчитывать, может придумывать красные карточки на ровном месте, а может даже удалять самого себя, и даже сам забивать голы он тоже способен.

Сегодня канал 120 ярдов расскажет в своем новом видео о самых курьезных поступках футбольных арбитров.

88-летний судья, самый юный страж футбольных правил, а также конфликт легендарного Алекса Фергюсона с экстравагантным Майком Дином – неужели рефери является поклонником лондонского "Тоттенхэма"? Скорее жми на Play.