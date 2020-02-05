Всем привет!

В свежем ролике от Фолстена вам назовут 5 причин, за что нужно хейтить "Манчестер Юнайтед". Это и унылая игра в последние годы после ухода Алекса Фергюсона, идиотская трансферная политика клуба, некоторые “выдающиеся игроки”, руководство и так далее.

В общем, смотрите и сами все увидите. Приятного просмотра!