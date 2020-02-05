5 причин за что нужно хейтить Манчестер Юнайтед
Свежее видео от Фолстена
Всем привет!
В свежем ролике от Фолстена вам назовут 5 причин, за что нужно хейтить "Манчестер Юнайтед". Это и унылая игра в последние годы после ухода Алекса Фергюсона, идиотская трансферная политика клуба, некоторые “выдающиеся игроки”, руководство и так далее.
В общем, смотрите и сами все увидите. Приятного просмотра!
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