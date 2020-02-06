"На первый взгляд, мы как небо и земля". Шахтер анонсирует битву с Бенфикой

Донецкий "Шахтер" 20 февраля сыграет первый матч 1/16 финала Лига Европы с "Бенфикой".

"Горняки" сделали яркое промо к матчу, которое призывает болельщиков поддержать команду на стадионе.

"На первый взгляд, мы как небо и земля, но жажда покорения вершин привела нас к противостоянию"…