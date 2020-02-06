"На первый взгляд, мы как небо и земля". Шахтер анонсирует битву с Бенфикой
Промо к противостоянию с Бенфикой
Донецкий "Шахтер" 20 февраля сыграет первый матч 1/16 финала Лига Европы с "Бенфикой".
"Горняки" сделали яркое промо к матчу, которое призывает болельщиков поддержать команду на стадионе.
"На первый взгляд, мы как небо и земля, но жажда покорения вершин привела нас к противостоянию"…
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Fan3367 (Львів)
06.02.2020 в 23:51
Ответить
0
0
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
06.02.2020 в 22:34
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...