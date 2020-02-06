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"На первый взгляд, мы как небо и земля". Шахтер анонсирует битву с Бенфикой

Зарубежные
(1 голосов)

Промо к противостоянию с Бенфикой

"На первый взгляд, мы как небо и земля". Шахтер анонсирует битву с Бенфикой
Новина українською

Донецкий "Шахтер" 20 февраля сыграет первый матч 1/16 финала Лига Европы с "Бенфикой".

"Горняки" сделали яркое промо к матчу, которое призывает болельщиков поддержать команду на стадионе.

"На первый взгляд, мы как небо и земля, но жажда покорения вершин привела нас к противостоянию"…

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Fan3367 (Львів)
06.02.2020 в 23:51
В мене таке питання, а коли і Динамо почне робити такі ж яскраві промо до важливих матчів? Бо те що зараз вони роблять це просто колхоз якийсь
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nazarkovalchuk (Белая Церковь)
06.02.2020 в 22:34
Шансы 50/50, надеюсь шахтёр затащит
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