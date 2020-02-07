Самые важные голы за Барселону в карьере Лионеля Месси – футбольный ТОП
Новое видео на канале 120 ярдов
Лионель Андрес Месси - нападающий и капитан испанского клуба "Барселона". Лучший бомбардир в истории клуба и национальной сборной Аргентины. Признается специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучших игроков всех времен.
Сегодня канал 120 ярдов развязывает самый настоящий холивар и будет показывать вам голы Месси. Все мячи аргентинца, конечно, не покажут, поэтому, всем угодить не получится. Зато вы увидите 10 самых важных голов в карьере Лео.
Дебютный матч, Лига чемпионов и потрясающее соло в матче с мадридским "Реалом" – жми на Play!
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prockop4uck (Киев)
07.02.2020 в 12:15
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