Самые важные голы за Барселону в карьере Лионеля Месси – футбольный ТОП

Лионель Андрес Месси - нападающий и капитан испанского клуба "Барселона". Лучший бомбардир в истории клуба и национальной сборной Аргентины. Признается специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучших игроков всех времен.

Сегодня канал 120 ярдов развязывает самый настоящий холивар и будет показывать вам голы Месси. Все мячи аргентинца, конечно, не покажут, поэтому, всем угодить не получится. Зато вы увидите 10 самых важных голов в карьере Лео.

Дебютный матч, Лига чемпионов и потрясающее соло в матче с мадридским "Реалом" – жми на Play!