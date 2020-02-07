  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Самые важные голы за Барселону в карьере Лионеля Месси – футбольный ТОП
В тренде

Самые важные голы за Барселону в карьере Лионеля Месси – футбольный ТОП

Зарубежные
(1 голосов)

Новое видео на канале 120 ярдов

Самые важные голы за Барселону в карьере Лионеля Месси – футбольный ТОП
Новина українською

Лионель Андрес Месси - нападающий и капитан испанского клуба "Барселона". Лучший бомбардир в истории клуба и национальной сборной Аргентины. Признается специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучших игроков всех времен.

Читайте такжеПочему Месси тошнит во время матчей. Секреты футболистов. ВИДЕО

Сегодня канал 120 ярдов развязывает самый настоящий холивар и будет показывать вам голы Месси. Все мячи аргентинца, конечно, не покажут, поэтому, всем угодить не получится. Зато вы увидите 10 самых важных голов в карьере Лео.

Дебютный матч, Лига чемпионов и потрясающее соло в матче с мадридским "Реалом" – жми на Play!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона 120 ярдов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
prockop4uck (Киев)
07.02.2020 в 12:15
О. После очередного провала начинают отбеливать репутацию
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...