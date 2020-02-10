Самые надежные голкиперы года – футбольный ТОП лучших вратарей
Новое видео на канале 120 ярдов
Хоть уже и не 1 января, канал 120 ярдов подводит еще один итог 2019-го и расскажет вам о лучших вратарях, которые тащили, как могли. Рейтинг не делаем, а ваше решение, кто же из них лучший из лучших, ждем в комментариях под видео.
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Да-да, все люди разные, а вратари – и вовсе особая каста. Не зря же говорят: "Нормальный человек в ворота не встанет". От ошибок стража ворот и его спасений частенько зависит судьба всего поединка, а часто и всего турнира.
Жми скорее на Play, чтобы узнать лучших пофамильно!
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