Игрок Ливерпуля забил автогол… с пенальти? Футбольный ТОП намеренных голов в свои ворота

Автогол (гол в свои ворота) – в спортивных играх взятие (обычно случайное) игроком команды, которая защищается, собственных ворот. Как известно, это довольно распространенное явление в спортивных состязаниях. По статистике чемпионатов мира по футболу – один автогол приходится примерно на 50 обычных забитых мячей.

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Автоголы в футболе довольно частое явление, но просто про голы в свои ворота канал 120 ярдов уже делал видео и не один раз. Сегодня вспомним футболистов, которые делали это… специально!

Зачем? Ответ узнаете в новом видео. Жми быстрее на Play!