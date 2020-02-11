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Игрок Ливерпуля забил автогол… с пенальти? Футбольный ТОП намеренных голов в свои ворота

Зарубежные
(2 голосов)

Новое видео на канале 120 ярдов

Игрок Ливерпуля забил автогол… с пенальти? Футбольный ТОП намеренных голов в свои ворота
Новина українською

Автогол (гол в свои ворота) – в спортивных играх взятие (обычно случайное) игроком команды, которая защищается, собственных ворот. Как известно, это довольно распространенное явление в спортивных состязаниях. По статистике чемпионатов мира по футболу – один автогол приходится примерно на 50 обычных забитых мячей.

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Автоголы в футболе довольно частое явление, но просто про голы в свои ворота канал 120 ярдов уже делал видео и не один раз. Сегодня вспомним футболистов, которые делали это… специально!

Зачем? Ответ узнаете в новом видео. Жми быстрее на Play!

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В статье: автогол 120 ярдов
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
11.02.2020 в 11:56
С Барбадосом и Гренадой лажа какая-то: если Б нужно было выигрывать в 2 мяча (а к тому моменту они уже выигрывали 2-1 и Б это не устраивало), то можно предположить, что первый матч Б проиграл (скажем 0-1 или с любым другим счетом, это не важно)! Значит дома после того, как Б забил себе и счет стал ничейным (2-2) о каком дополнительном времени может идти речь, разве установился паритет по сумме двух матчей?
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