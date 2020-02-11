Игрок Ливерпуля забил автогол… с пенальти? Футбольный ТОП намеренных голов в свои ворота
Новое видео на канале 120 ярдов
Автогол (гол в свои ворота) – в спортивных играх взятие (обычно случайное) игроком команды, которая защищается, собственных ворот. Как известно, это довольно распространенное явление в спортивных состязаниях. По статистике чемпионатов мира по футболу – один автогол приходится примерно на 50 обычных забитых мячей.
Автоголы в футболе довольно частое явление, но просто про голы в свои ворота канал 120 ярдов уже делал видео и не один раз. Сегодня вспомним футболистов, которые делали это… специально!
Зачем? Ответ узнаете в новом видео. Жми быстрее на Play!
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ascent (Луксор)
11.02.2020 в 11:56
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