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Атлетико – Ливерпуль 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Зарубежные
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Атлетико – Ливерпуль 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Новина українською

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" принимает "Ливерпуль".

"Матрасники" смогли забить быстрый гол уже на 4-й минуте – после углового отличился Сауль.

О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

Контент добавляется по мере поступления.

Атлетико – Ливерпуль 1:0

Гол: Сауль (4)

Гол Сауля:

Обзор первого тайма:

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ливерпуль
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