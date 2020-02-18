Атлетико – Ливерпуль 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" принимает "Ливерпуль".
"Матрасники" смогли забить быстрый гол уже на 4-й минуте – после углового отличился Сауль.
О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.
Контент добавляется по мере поступления.
Атлетико – Ливерпуль 1:0
Гол: Сауль (4)
Гол Сауля:
Обзор первого тайма:
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