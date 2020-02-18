Атлетико – Ливерпуль 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" принимает "Ливерпуль".

"Матрасники" смогли забить быстрый гол уже на 4-й минуте – после углового отличился Сауль.

О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

Контент добавляется по мере поступления.

Атлетико – Ливерпуль 1:0

Гол: Сауль (4)

Гол Сауля:

Обзор первого тайма: