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Аталанта – Валенсия 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Зарубежные
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Аталанта – Валенсия 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Новина українською

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта принимала Валенсию.

Хозяева открыли счет уже на 15-й минуте (Хатебур), а в концовке тайма удвоили преимущество после придумки Иличича.

О том, как это воспринимается визуально, смотрите в нашем видеообзоре.

Контент добавляется по мере поступления.

Аталанта – Валенсия 2:0

Голы: Хатебур (15), Иличич (42)

Гол Хатебура:

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В статье: Аталанта (Бергамо) Валенсия
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