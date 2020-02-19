Аталанта – Валенсия 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта принимала Валенсию.
Хозяева открыли счет уже на 15-й минуте (Хатебур), а в концовке тайма удвоили преимущество после придумки Иличича.
О том, как это воспринимается визуально, смотрите в нашем видеообзоре.
Контент добавляется по мере поступления.
Аталанта – Валенсия 2:0
Голы: Хатебур (15), Иличич (42)
Гол Хатебура:
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