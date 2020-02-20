Аталанта – Валенсия 4:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта принимала Валенсию.
О том, как это воспринималось визуально, смотрите в нашем видеообзоре.
Аталанта – Валенсия 4:1
Голы: Хатебур (15, 63), Иличич (42), Фройлер (57) - Черышев (61)
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