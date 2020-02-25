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Наполи – Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Зарубежные
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Наполи – Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Новина українською

"Наполи" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов принимает "Барселону".

Неаполитанцы весь первый тайм просидели в обороне, отбились, и на 30-минуте нашли свой шанс в контратаке – забил Мертенс. Впрочем, после перерыва каталонцы быстро вернулись в игру благодаря голу Гризманна.

О всех перипетиях матча смотрите в нашем видеообзоре.

Контент добавляется по мере поступления.

Наполи – Барселона 1:1

Гол: Мертенс (30) - Гризманн (57)

Гол Мертенса:

Обзор первого тайма:

Гол Гризманна:

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В статье: Барселона Наполи (Неаполь)
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Комментарии (2)
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kentrp (Львів)
25.02.2020 в 23:59
Барса продовжує ""дивувати "" "своєю грою!!!
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trust in LFC1892 (Киев)
25.02.2020 в 23:14
Отличный гол!
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