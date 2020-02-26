Наполи – Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча

"Наполи" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов принимал "Барселону".

Неаполитанцы весь первый тайм просидели в обороне, отбились, и на 30-минуте нашли свой шанс в контратаке – забил Мертенс. Впрочем, после перерыва каталонцы быстро вернулись в игру благодаря голу Гризманна.

В оставшееся время команды больше не забивали, а вот Видаль доигрался до удаления и теперь пропустит ответный матч.

О всех перипетиях матча смотрите в нашем видеообзоре.

Наполи – Барселона 1:1

Гол: Мертенс (30) - Гризманн (57)

Удаление: Видаль (89, Барселона)

Обзор матча:

Гол Мертенса:

Гол Гризманна:

Удаление Видаля: