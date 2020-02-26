Наполи – Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
"Наполи" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов принимал "Барселону".
Неаполитанцы весь первый тайм просидели в обороне, отбились, и на 30-минуте нашли свой шанс в контратаке – забил Мертенс. Впрочем, после перерыва каталонцы быстро вернулись в игру благодаря голу Гризманна.
В оставшееся время команды больше не забивали, а вот Видаль доигрался до удаления и теперь пропустит ответный матч.
О всех перипетиях матча смотрите в нашем видеообзоре.
Наполи – Барселона 1:1
Гол: Мертенс (30) - Гризманн (57)
Удаление: Видаль (89, Барселона)
Обзор матча:
Гол Мертенса:
Гол Гризманна:
Удаление Видаля:
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Комментарии (2)
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kentrp (Львів)
25.02.2020 в 23:59
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trust in LFC1892 (Киев)
25.02.2020 в 23:14
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