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Лион – Ювентус 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Лион – Ювентус 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Новина українською

"Лион" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов принимал "Ювентус".

Туринцы начали поединок активнее, однако ближе к середине первого тайма хозяева уняли дрожь в коленках и выровняли игру. Более того, на 31-й минуте ткачи открыли счет после красивой комбинации и несколько корявого, но точного удара Тузара.

Во втором тайме "Юве" владел инициативой, имел пару интересных моментов, и даже забил из офсайда (гол, конечно, не засчитали), однако даже на ничью не наиграл. 1:0. У "Лиона" остаются вполне ощутимые шансы перед ответным матчем.

Контент добавляется по мере поступления.

Лион – Ювентус 1:0

Гол: Тузар (31)

Гол Тузара:

Обзор первого тайма:

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В статье: Ювентус (Турин) Лион
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