Футболисты в очках и с плохим зрением. Футбольный видео-топ
Новое видео от канала 120 ярдов
Да, зачастую футболисты мажут мимо ворот не из-за плохого зрения, но есть и такие, у которых действительно серьезные проблемы с глазами.
Про футболистов в очках канал 120 ярдов сегодня и расскажет в этом ролике.
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