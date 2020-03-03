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Футболисты в очках и с плохим зрением. Футбольный видео-топ

Зарубежные
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Новое видео от канала 120 ярдов

Футболисты в очках и с плохим зрением. Футбольный видео-топ
Новина українською

Да, зачастую футболисты мажут мимо ворот не из-за плохого зрения, но есть и такие, у которых действительно серьезные проблемы с глазами.

Про футболистов в очках канал 120 ярдов сегодня и расскажет в этом ролике.

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В статье: Марио Балотелли Кака Криштиану Роналду Эдгар Давидс Ян Коллер Эдвин ван дер Сар Марек Гамшик Аннибале Фросси
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