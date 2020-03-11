Валенсия – Аталанта 3:4. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Валенсия" принимала "Аталанту".

В первом матче в Италии бергамаски выиграли со счетом 4:1, а в ответном поединке запал "летучих мышей" на нет свел Иличич.

4 гола (два с пенальти) перечеркнули все потуги хозяев, а "Валенсии" не хватило трех голов, чтобы пройти дальше.

Веселый матч, о перипетиях которого смотрите в нашем видеообзоре.

Конетент добавляется по мере поступлдения.

Валенсия – Аталанта 3:4

Голы: Гамейро (21, 51), Торрес (67) – Иличич (3, пен, 42, пен, 71, 82)

Первый гол Иличича:

Гол Гамейро:

Второй гол Иличича:

Обзор первого тайма:

Второй гол Гамейро:

Гол Торреса:

Третий гол Иличича: