Валенсия – Аталанта 3:4. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Валенсия" принимала "Аталанту".
В первом матче в Италии бергамаски выиграли со счетом 4:1, а в ответном поединке запал "летучих мышей" на нет свел Иличич.
4 гола (два с пенальти) перечеркнули все потуги хозяев, а "Валенсии" не хватило трех голов, чтобы пройти дальше.
Веселый матч, о перипетиях которого смотрите в нашем видеообзоре.
Валенсия – Аталанта 3:4
Голы: Гамейро (21, 51), Торрес (67) – Иличич (3, пен, 42, пен, 71, 82)
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Комментарии (3)
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Кююмалайнен (Київ)
10.03.2020 в 23:27
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djumba (Мелитополь)
10.03.2020 в 23:32
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VAO (Луганск)
10.03.2020 в 23:03
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