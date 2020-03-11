Топ-5 позорных вылетов грандов в плей-офф ЛЧ. ВИДЕО

Всем привет. В своем новом видео Фолстен расскажет вам о камбэках в 1/8 финала Лиги чемпионов и не только о победителях, а о тех, кто проиграл и упустил свой шанс пробиться в четвертьфинал. О главных фейлах на этой стадии Лиги чемпионов.

Совсем скоро закончатся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и возможно, тогда мы с вами увидим новых героев и неудачников. А пока, наслаждаемся битвами "Ювентус" - "Бавария", "Барселона" - "Наполи", "ПСЖ" - "Манчестер Юнайтед", "Реал" - "Аякс", "Манчестер Сити" - "Монако".