  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Ливерпуль – Атлетико 2:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Ливерпуль – Атлетико 2:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Ливерпуль – Атлетико 2:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Ливерпуль" и "Атлетико" сыграли свой второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

После поражения в Мадриде 0:1 "красным" нужно было отыгрываться, и они забили первый гол под конец первого тайма.

Несмотря на все усилия "Ливерпуля" во втором тайме "Атлетико" смог перевести игру в овертайм, в котором и наступила развязка.

В овертайме хозяева забили первыми, но затем пропустили трижды. У Лиги чемпионов будет новый чемпион.

Контент добавляется по мере поступления.

Ливерпуль – Атлетико 2:3

Гол: Вейналдум (43), Фирмино (94) - Льоренте (97, 105), Мората (120)

Обзор матча:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kuandrew (Львов)
12.03.2020 в 00:07
Мда...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...