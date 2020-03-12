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Голы Ярмоленко и Антунеша - в подборке лучших мячей 1/8 Лиги Европы

Зарубежные
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Это был феерический матч с Эвертоном

Голы Ярмоленко и Антунеша - в подборке лучших мячей 1/8 Лиги Европы
Новина українською

УЕФА, покопавшись по сусекам, опубликовал подборку лучших голов, забитых на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

В нарезку попали сразу два мяча экс-футболистов киевского "Динамо", причем оба были забиты в поединке против "Эвертона" (5:2) в сезоне 2014/15.

Свое место в подборке заняли голы Андрея Ярмоленко (первый в списке), и Виторину Антунеша (последний в списке).

Напомним, оба футболиста покинули "Динамо" летом 2017 года.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Виторину Антунеш
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