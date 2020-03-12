Голы Ярмоленко и Антунеша - в подборке лучших мячей 1/8 Лиги Европы
Это был феерический матч с Эвертоном
УЕФА, покопавшись по сусекам, опубликовал подборку лучших голов, забитых на стадии 1/8 финала Лиги Европы.
В нарезку попали сразу два мяча экс-футболистов киевского "Динамо", причем оба были забиты в поединке против "Эвертона" (5:2) в сезоне 2014/15.
Свое место в подборке заняли голы Андрея Ярмоленко (первый в списке), и Виторину Антунеша (последний в списке).
Напомним, оба футболиста покинули "Динамо" летом 2017 года.
⚽️ Which of these is the best goal ever scored in the #UEL Round of 16? pic.twitter.com/Ikae8lyURO— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 12, 2020
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