Никогда не сдавайся: в Австралии защитник не дал форварду забить… с линии ворот

Нападающий "Вестерн Сидней Уондерерс" Саймон Кокс не забил с линии ворот в матче 23-го тура чемпионата Австралии против "Мельбурн Харт". Поединок завершился вничью 1:1.

На 69-й минуте Кокс подхватил снаряд после грубой ошибки защитника, обвел голкипера и вышел на полностью пустые ворота. Саймон уже собирался отправлять мяч в сетку, но игрок "Мельбурна" Кертис Гуд, который и подарил шанс сопернику, не выключился из эпизода и выбил сферу из-под ног нападающего прямо на линии.

How has this not gone in!? ????



Incredible defending or bad miss? ????



This moment occurred in a game between Melbourne City and Western Sydney Wanderers yesterday in the Australian A-League! ????????#WSW | #ALeague | #MCYvWSW | @MelbourneCity | @wswanderersfcpic.twitter.com/9J3ezz5qyj