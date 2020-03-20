Брисбен Роар – Ньюкасл Джетс. Прямая видеотрансляция
Переключаемся на австралийский чемпионат
В матче 24-го тура "Брисбен Роар", который занимает 4-ю позицию в чемпионате Австралии, играет с аутсайдером – "Ньюкасл Джетс" занимает 9-е место в турнирной таблице.
Чемпионат Австралии, 24 тур
"Брисбен Роар" – "Ньюкасл Джетс"
Видеотрансляция поединка
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...