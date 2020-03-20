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Брисбен Роар – Ньюкасл Джетс. Прямая видеотрансляция

Зарубежные
(1 голосов)

Переключаемся на австралийский чемпионат

Брисбен Роар – Ньюкасл Джетс. Прямая видеотрансляция
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В матче 24-го тура "Брисбен Роар", который занимает 4-ю позицию в чемпионате Австралии, играет с аутсайдером – "Ньюкасл Джетс" занимает 9-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Австралии, 24 тур

"Брисбен Роар" – "Ньюкасл Джетс"

Видеотрансляция поединка

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В статье: Брисбен Роар Ньюкасл Джетс
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