Вернидуб обыграл Милевского, но не вышел в финал. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
Сегодня в Беларуси состоялись ответные полуфинальные матчи Кубка страны, в одном из которых солигорский "Шахтер", который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб после выездного поражения 0:2 пытался сломить сопротивление брестского "Динамо".
Игра выдалась богатой на голы и интригу, "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 4:2, однако в финал по учету выездных голов прошел Милевский и ко.
О том, как развивались события в поединке смотрите в нашем видеообзоре.
Шахтер Солигорск - Динамо Брест 4:2
Первый матч 0:2
Голы: Иванович 58, Лисакович 60, 66 (пен.), Подстрелов 74 - Савицкий 19, Гордейчук 39
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...