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Вернидуб обыграл Милевского, но не вышел в финал. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор матча

Вернидуб обыграл Милевского, но не вышел в финал. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Сегодня в Беларуси состоялись ответные полуфинальные матчи Кубка страны, в одном из которых солигорский "Шахтер", который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб после выездного поражения 0:2 пытался сломить сопротивление брестского "Динамо".

Игра выдалась богатой на голы и интригу, "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 4:2, однако в финал по учету выездных голов прошел Милевский и ко.

О том, как развивались события в поединке смотрите в нашем видеообзоре.

Шахтер Солигорск - Динамо Брест 4:2

Первый матч 0:2

Голы: Иванович 58, Лисакович 60, 66 (пен.), Подстрелов 74 - Савицкий 19, Гордейчук 39

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В статье: Артем Милевский Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) Динамо (Брест)
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