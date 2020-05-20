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Почему фристайлеры не играют в футбол - ВИДЕО

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Свежий видос от Фолстена

Почему фристайлеры не играют в футбол - ВИДЕО
Новина українською

А вы никогда не задумывались, почему в мире целая гора топовых фристайлеров (Тузани, Гарнье, Скилл Твинс, Ф2 фристайлерс, Лиза Зимуш и так далее), но никто из них не строит карьеру футболиста.

Хотя казалось бы - с их то скилами только на поле и нагибать! Ни Месси, ни Роналду, ни Мбаппе и даже Неймар со своими финтами и трюками не умеют и половину того, что делают фристайлеры с мячом.

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В этом видео мы с вами подробненько разберемся, почему же фристайлеры не играют в футбол. Приятного просмотра!

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В статье: Фолстен
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