Почему фристайлеры не играют в футбол - ВИДЕО
Свежий видос от Фолстена
А вы никогда не задумывались, почему в мире целая гора топовых фристайлеров (Тузани, Гарнье, Скилл Твинс, Ф2 фристайлерс, Лиза Зимуш и так далее), но никто из них не строит карьеру футболиста.
Хотя казалось бы - с их то скилами только на поле и нагибать! Ни Месси, ни Роналду, ни Мбаппе и даже Неймар со своими финтами и трюками не умеют и половину того, что делают фристайлеры с мячом.
В этом видео мы с вами подробненько разберемся, почему же фристайлеры не играют в футбол. Приятного просмотра!
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