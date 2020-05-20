Милевский забил очередной гол за Брест. На этот раз - по-футзальному
Артем продолжает отжигать
Пока мир страдает от пандемии коронавируса, в Беларуси продолжают играть в футбол.
Так, сегодня в рамках 10-го тура Высшей лиги лидер "Динамо" Брест, украинский форвард Артем Милевский, забил гол в ворота БАТЭ.
Артем отметился красивой "футзальной" банкой, на 40-й минуте, сравняв счет - 1:1. Артем носком точно пробил с центра штрафной.
Отметим, что это уже третий гол Милевского в нынешнем сезоне чемпионата Беларуси.
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