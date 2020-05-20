Милевский забил очередной гол за Брест. На этот раз - по-футзальному

Пока мир страдает от пандемии коронавируса, в Беларуси продолжают играть в футбол.

Так, сегодня в рамках 10-го тура Высшей лиги лидер "Динамо" Брест, украинский форвард Артем Милевский, забил гол в ворота БАТЭ.

Артем отметился красивой "футзальной" банкой, на 40-й минуте, сравняв счет - 1:1. Артем носком точно пробил с центра штрафной.

Отметим, что это уже третий гол Милевского в нынешнем сезоне чемпионата Беларуси.