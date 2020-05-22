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Шахтер Солигорск - Белшина 4:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Шахтер Солигорск - Белшина 4:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Пока в Украине футбол только просыпается от спячки, в Беларуси чемпионат идет полным ходом.

Так, в 10-туре местной Высшей лиги "Шахтер" украинского тренера Юрия Вернидуба разгромил "Белшину" и ситуативно вышел на 3-е место.

О том, как забивались голы и не только, смотрите в нашем видеообюзоре.

Шахтер - Белшина 4:0 (1:0)

Голы: Бегунов (21), Подстрелов (77, 82), Бодул (89)

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В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) Белшина (Бобруйск)
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