Шахтер Солигорск - Белшина 4:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Пока в Украине футбол только просыпается от спячки, в Беларуси чемпионат идет полным ходом.
Так, в 10-туре местной Высшей лиги "Шахтер" украинского тренера Юрия Вернидуба разгромил "Белшину" и ситуативно вышел на 3-е место.
О том, как забивались голы и не только, смотрите в нашем видеообюзоре.
Шахтер - Белшина 4:0 (1:0)
Голы: Бегунов (21), Подстрелов (77, 82), Бодул (89)
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