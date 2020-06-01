Топ самых безумных голов с центра поля. ВИДЕО

Привет, друзья! В своем новом видео Фолстен расскажет вам не просто о лучших голах, топ голах или голах головой. В этом ролике вы увидите топ самых безумных голов с центра поля за всю историю футбола.

Вы думали, что такие голы возможны только в фифа 19 или 20?) Нет, это все реальная жизнь, реальный футбол, большой футбол, в который играют такие гении как Роналду, Месси и Салах, но удивительно, что именно эти ребята и не попали в топ голов с центра поля.

Зато здесь есть другие легенды, а какие, вы узнаете посмотрев мой видос. Приятного просмотра!