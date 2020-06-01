  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Топ самых безумных голов с центра поля. ВИДЕО
В тренде

Топ самых безумных голов с центра поля. ВИДЕО

Зарубежные
(2 голосов)

Новое видео от послекарантинного Фостена

Топ самых безумных голов с центра поля. ВИДЕО
Новина українською

Привет, друзья! В своем новом видео Фолстен расскажет вам не просто о лучших голах, топ голах или голах головой. В этом ролике вы увидите топ самых безумных голов с центра поля за всю историю футбола.

Вы думали, что такие голы возможны только в фифа 19 или 20?) Нет, это все реальная жизнь, реальный футбол, большой футбол, в который играют такие гении как Роналду, Месси и Салах, но удивительно, что именно эти ребята и не попали в топ голов с центра поля.

Читайте такжеРоскошная жизнь: Как живет Андрей Шевченко в Киеве и Лондоне - ВИДЕО

Зато здесь есть другие легенды, а какие, вы узнаете посмотрев мой видос. Приятного просмотра!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фолстен
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...