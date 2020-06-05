Гол года? Невероятная бисиклета в чемпионской группе Австрии. ВИДЕО

Среди европейских чемпионатов, которые возобновили сезон после вынужденного перерыва, есть и австрийская Бундеслига, где чемпионат проходит по схожей с Украиной системе. После регулярного первенства 12 команд были разделены на две группы - чемпионскую и ту, которая ведет борьбу за место в элите. В среду, 3 июня, состоялись матчи между претендентами на чемпионство. В одном из них - между "Штурмом" и "Вольфсберг" - был забит гол, который наверняка будет претендовать на Премию Пушкаша.

Перед перерывом гостям удалась результативная атака. После подачи с фланга Йоич головой сбросил мяч в центр почти на линию штрафной, а там 24-летний израильтянин Шон Вайсманн эффектным ударом в падении через себя пробил в девятку - красота неимоверная. Интересно, что для форварда это был 23-й гол в текущем сезоне в 22-м сыгранном матче. То есть его средний показатель - более одного мяча за игру!

Во втором тайме "Вольфсберг" закрепил преимущество, а затем позволил "Штурму" один гол отыграть. Финальный свисток зафиксировал победу гостей 2:1, "Вольфсберг" поднялся на вторую строчку, отставание от "Зальцбурга" составляет пять очков.