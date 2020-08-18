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Милевский отдал два ассиста в матче Лиги чемпионов – ВИДЕО

Зарубежные
(1 голосов)

Брест громит Астану

Милевский отдал два ассиста в матче Лиги чемпионов – ВИДЕО
Новина українською

Сегодня в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2020/2021 проходят несколько матчей, в одном из которых "Динамо-Брест" принимает казахстанскую "Астану".

К 70-й минуте игры громит соперника со счетом 5:2, причем двумя результативными действиями отметился украинский форвард брестчан Артем Милевский.

На 37-й минуте Артем отдал ассист, после которого 4-й гол своей команды забил Седько, а на 55-й минуте игрок отдал второй результативный пас – на Абдулайе Диалло.

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Напомним, что итог противостояния будет решен в одном матче, а не в двух. Таким образом, именно в отчетном матче и решится, кто из команд и пройдет дальше по сетке турнира.

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В статье: Артем Милевский Астана Динамо (Брест)
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Комментарии (3)
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LandsmannDK (Münster)
18.08.2020 в 23:04
Хай щастить .
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ascent (Луксор)
18.08.2020 в 22:17
Давай вместе с Кравцом в Динамо!
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-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 22:51
смешно (про милю)
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