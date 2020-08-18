Милевский отдал два ассиста в матче Лиги чемпионов – ВИДЕО
Брест громит Астану
Сегодня в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2020/2021 проходят несколько матчей, в одном из которых "Динамо-Брест" принимает казахстанскую "Астану".
К 70-й минуте игры громит соперника со счетом 5:2, причем двумя результативными действиями отметился украинский форвард брестчан Артем Милевский.
На 37-й минуте Артем отдал ассист, после которого 4-й гол своей команды забил Седько, а на 55-й минуте игрок отдал второй результативный пас – на Абдулайе Диалло.
Напомним, что итог противостояния будет решен в одном матче, а не в двух. Таким образом, именно в отчетном матче и решится, кто из команд и пройдет дальше по сетке турнира.