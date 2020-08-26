Левандовски vs Неймар. У кого больше? ВИДЕО
Речь идет о футбольных скиллах
Привет, ребят! В новом видео от Фолстена вы узнаете, у кого больше тех или иных футбольных и не только качеств — у Роберта Левандовски ("
Приятного просмотра!
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
26.08.2020 в 17:57
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