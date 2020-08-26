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Левандовски vs Неймар. У кого больше? ВИДЕО

Зарубежные
(2 голосов)

Речь идет о футбольных скиллах

Левандовски vs Неймар. У кого больше? ВИДЕО
Новина українською

Привет, ребят! В новом видео от Фолстена вы узнаете, у кого больше тех или иных футбольных и не только качеств — у Роберта Левандовски ("Бавария", сборная Польши) или Неймара ("ПСЖ", сборная Бразилии).

Приятного просмотра!

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
26.08.2020 в 17:57
Да, без линейки не обойтись...
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