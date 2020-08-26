Левандовски vs Неймар. У кого больше? ВИДЕО

Привет, ребят! В новом видео от Фолстена вы узнаете, у кого больше тех или иных футбольных и не только качеств — у Роберта Левандовски (" Бавария ", сборная Польши) или Неймара ("ПСЖ", сборная Бразилии).

Приятного просмотра!