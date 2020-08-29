Лион - Дижон 4:1. Видео голов и обзор матча

"Лион" стартовал в новом розыгрыше чемпионата Франции со второго тура и сделал это крайне убедительно.

"Дижон" открыл счет в одной из редких контратак, но в остальном на поле была только одна команда. Фронтмэном разгрома выступил голландский нападающий Мемфис Депай, оформивший хет-трик. Еще один мяч гости забили себе сами.

Про то, насколько "Лион" был сильнее, лучше всего скажет статистика ударов по воротам: 27-6.

"Лион" - "Дижон" - 4:1

Голы: Депай, 39 (с пенальти), 45+1, 66 (с пенальти), Лаутоа, 45 (автогол) - Шейдлер, 14