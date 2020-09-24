Как Рукавица россиян из ЛЕ выбивал. Видеообзор матча Ростов - Маккаби
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На своем поле россияне хоть и забили первыми, в итоге проиграли со счетом 1:2.
Отметим, что один из голов за "Маккаби" забил австралийский форвард Никита Рукавица, который родился в Николаеве и до 14 лет занимался футболом в местном ДЮСШ, после чего с переехал с семьей в Австралию.
Также напомним, что это уже второй российский клуб, который выбывает из Лиги Европы нынешнего сезона. Ранее московское "Динамо" с украинцем Иваном Ордецом вылетело от тбилисского "Динамо".
"Ростов" (Россия) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль) 1:2
Голы: Шомуродов, 9 – Рукавица, 20, Абу-Фани, 60.
Удаление: Глебов ("Ростов").