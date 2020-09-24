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Как Рукавица россиян из ЛЕ выбивал. Видеообзор матча Ростов - Маккаби

Зарубежные
(1 голосов)

Украинец, он ив Австралии украинец

Как Рукавица россиян из ЛЕ выбивал. Видеообзор матча Ростов - Маккаби
Новина українською

Российский "Ростов" прекратил выступления в Лиге Европы, в 3-м раунде квалификации вылетев от "Маккаби" из Хайфы.

На своем поле россияне хоть и забили первыми, в итоге проиграли со счетом 1:2.

Отметим, что один из голов за "Маккаби" забил австралийский форвард Никита Рукавица, который родился в Николаеве и до 14 лет занимался футболом в местном ДЮСШ, после чего с переехал с семьей в Австралию.

Также напомним, что это уже второй российский клуб, который выбывает из Лиги Европы нынешнего сезона. Ранее московское "Динамо" с украинцем Иваном Ордецом вылетело от тбилисского "Динамо".

"Ростов" (Россия) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль) 1:2

Голы: Шомуродов, 9 – Рукавица, 20, Абу-Фани, 60.

Удаление: Глебов ("Ростов").

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В статье: Ростов (Ростов-на-Дону) Маккаби (Хайфа)
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